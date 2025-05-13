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Kayseri'de İşlenen Cinayetle İlgili Zanlı Duruşma Salonunda Bayıldı

Kayseri'de İşlenen Cinayetle İlgili Zanlı Duruşma Salonunda Bayıldı
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Kayseri'de 10 yıl önce işlenen bir cinayet nedeniyle 15 yıl hapis cezası olan Muhammed G., mahkemede tutuklama kararını duyunca fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 10 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Muhammed G., sevk edildiği mahkemede tutuklama kararını duyunca, duruşma salonunda bayıldı.

Kayseri'de 10 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Muhammed G., ikamet ettiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararını duyan Muhammed G., duruşma salonunda fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs, tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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