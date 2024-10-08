Kayseri'de İş Yerinin Terasında Yangın Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerinin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının son katındaki işyerinin terasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürülürken, terasta da maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ