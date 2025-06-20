Kayseri'de İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Çalıntı Silahla Yakalandı

Kayseri'de İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Çalıntı Silahla Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir iş yerini kurşunlayan İ.B. adlı şahıs çalıntı kaydı bulunan ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Olayla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir iş yerini kurşunlayan şahıs çalıntı kaydı bulunan tabanca ile birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerini kurşunlayan İ.B. (38) ile saklanmasına yardım eden B.Y. (40) ve B.B. (41) yakalandı. Yapılan aramalarda 2023 yılından beri çalıntı kaydı bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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