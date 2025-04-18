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Kayseri'de İş Yeri Kurşunlandı: 1 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yeri kurşunlandı, bir kişi yaralandı. Olay, husumet nedeni ile gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar başlattı.

Kayseri'de iş yeri kurşunlandı: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs husumetlisi olduğu şahsın bulunduğu iş yerini kurşunlayarak kaçtı. Meydana gelen olayda iş yerinde bulunan R.T. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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