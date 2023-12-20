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Kayseri'de İntihar Olayı: Şahıs Kendisini Elektrik Direğine Asarak Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Talas ilçesinde annesinin aracıyla dağlık alana giden bir şahıs, kendisini elektrik direğine asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde annesinin aracıyla dağlık alana giden şahıs, kendisini elektrik direğine asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar elektrik direğinde asılı birini görerek ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk müdahalede şahsın T.G. (42) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. T.G.'nin olay yerine annesine ait 38 AHN 784 plakalı otomobil ile geldiği öğrenildi. 42 yaşındaki adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Talas İtfaiye Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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