Kayseri'de İntihar Girişimi: Kadın Polis Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, intihar etmek isteyen bir kadın inşaatın 14'üncü katına çıkarak tehlikeli bir durum oluşturdu. Polis ekipleri, kadını ikna ederek güvenli bir şekilde indirdi ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için inşaatın 14'üncü katına çıkan kadını polis ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camiikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda; vatandaşlar inşaata çıkan İ.D.'yi görerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri İ.D.'nin 14'üncü katında bulunan bir dairenin balkon kısmına çıktığını belirledi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, İ.D.'nin yanına çıktı. İtfaiye ekipleri de inşaatın yanına şişme yatak kurdu. Kısa süre sonra polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç verirken, İ.D. güvenli bölgeye çekildi. İ.D. güvenli şekilde indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İ.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
