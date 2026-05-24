Kayseri'de yük asansöründeki mermer işçinin başına düştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatta yük asansöründen başına mermer düşen 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 13 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda 8. kata çıkarmak için dış cephedeki yük asansörüne konulan mermer, işçilerden F.C'nin (55) başına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
