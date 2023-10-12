Kayseri'de inşaatta bekçi ölü bulundu

Kayseri'de bir inşaatta bekçilik yapan Salih Akkoyun ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ'de Salih Akkoyun (66), bekçilik yaptığı inşaatta ölü olarak bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Olgun Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan Salih Akkoyun'un yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkoyun'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılması için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)