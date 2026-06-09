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İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı

İnşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 4. kattan havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaatın 4. katından havalandırma boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı 3162. sokak üzerinde bulunan bir inşaatın 4. katında çalışan işçi L.P.; iddiaya göre dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan L.P.; ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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