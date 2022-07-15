Kayseri'de bir garip yangın: Önce çelik kasayı attı, sonra evi yaktı

Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs önce evde bulunan kasayı aşağı attı, sonra evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerindeki bir binanın 8. Katında bulunan evde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs önce evde bulunan kasayı camdan aşağı atarak ardından evi ateşe verdi. Kısa sürede alevlerin evi sardığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evde bulunan 5 kişi merdiven ile aşağı indirilirken, yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.