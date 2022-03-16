Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı - Haberler

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Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 6 bin 500 TL değerinde iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 6 bin 500 TL değerinde iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, bir araçta 6 bin 500 TL değerinde 250 metre kablo bulundu. Yapılan incelemelerde kabloların kentin farklı yerlerinden çalınan iletişim kabloları olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından bulunan kablolara el konulurken, kabloları çalan Ş.E. (27) ve F.Ö. (24) gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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