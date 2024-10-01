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Kayseri'de iki suçlu tutuklandı

Kayseri'de iki suçlu tutuklandı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. M.Y. isimli şahıs, toplamda 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Melikgazi/Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde; 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 10 yıl 2 ay 15 gün ve 'Dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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