Kayseri'de iki suçlu tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Melikgazi/Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde; 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 10 yıl 2 ay 15 gün ve 'Dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ