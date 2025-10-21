Haberler

Kayseri'de İki Kenevir Eken Sanığa Hapis ve Para Cezası

Kayseri'de İki Kenevir Eken Sanığa Hapis ve Para Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir eken H.U. ve İ.K., yargılandıkları duruşmada 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 50 bin TL para cezası ile tahliye edildiler.

Kayseri'de uyuşturucu madde elde etmek için kenevir eken iki sanık Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir ekmek suçlamasıyla yargılanan H.U. ve İ.K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 100 gündür tutuklu bulunan sanıklardan H.U., en küçüğü 5 aylık olan 4 çocuk babası olduğunu belirterek, "Islah oldum, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Çocuklarım için tahliyemi istiyorum" dedi.

İ.K. ise savunmasında yaşının çok küçük olduğunu belirterek, "Hayata yeni atılacağım. Çok pişmanın cezamı çektim, aklımı başıma aldım. Affımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti daha önce sabıkası olmayan sanıkların 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 50'şer bin TL para cezasına hükmederek, tahliyelerine karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.