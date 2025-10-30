Haberler

Kayseri'de 'Huzur' Uygulamasında 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında 25 aranan şahıs yakalanırken, 10 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Uygulama kapsamında birçok şahıs ve araç sorgulandı, çeşitli suçlarla ilgili işlemler yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında; 25 arana şahıs yakalanırken, 10 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nce asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde 'huzur' uygulaması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada; 6 bin 576 şahıs ve 2 bin 615 araç sorgulanırken, 126 park, bahçe ve 47 bağ evinin kontrolü sağlandı. Çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 25 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahsa 'resmi belgede sahtecilikten' suçundan işlem yapılırken, 5 yoklama kaçağı şahsa işlemler yapıldı. 10 bin 400 adet makaronun ele geçirildiği uygulamada; 145 adet fişek, 3 adet hacizli, yakalamalı oto ve 2 adet çekme belgeli oto ele geçirildi.

Öte yandan, 3 araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 78 bin 31 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
