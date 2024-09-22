Kayseri'de 'Huzur' Operasyonu: 44 Aranan Şahıs Yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 'huzur' operasyonunda 11 bin 852 şahıs sorgulanırken, 44 aranan şahıs yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'huzur' operasyonunda; 11 bin 852 şahıs sorgulanırken, 44 aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri tarafından yapılan 'huzur' operasyonunda; 11 bin 852 şahıs ve 3 bin 907 araç sorgulanırken, 119 iş yeri ve 295 park, bahçe kontrol edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, ekipler, 9 şahıstan uyuşturucu madde elde ederken, şahıslar hakkında adli işlem başlattı. - KAYSERİ