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Kayseri'de Husumetliye Ateş Açan Şahıs, Çocuğu da Yaraladı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisine ateş açan bir şahıs, yanlışlıkla yoldan geçen bir çocuğu da yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre husumetlisine ateş açan şahıs, husumetlisi ile birlikte yoldan geçen çocuğu da yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kiçikapı Mahallesi İnönü Bulvarı'nda S.K.'ya (26) iddiaya göre husumetlisi tarafından araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. S.K. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, o sırada yoldan geçen M.S.C. (15) de bacağına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Saldırı Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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