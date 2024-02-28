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Kayseri'de Husumetli Tarafından Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileri tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde Alim D. ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahla karnından vurulan Alim D. ağır yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Alim D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Alim D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şahsı vurarak kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocasinan Kayseri Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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