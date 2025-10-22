Haberler

Kayseri'de Husumetli İki Kişi Otomatik Tüfekle Saldırdı: 1 Ağır Yaralı

Kayseri'de Husumetli İki Kişi Otomatik Tüfekle Saldırdı: 1 Ağır Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki şahıs husumetli oldukları kişiye otomatik tüfekle saldırdı. Olayda kafasından vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 şahıs evlerinin önünde beklediği husumetlilerine otomatik tüfekle saldırdı. Olayda kafasından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta meydana gelen olayda; Ö.G. ve S.Ş. daha önceden aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan E.K.'ya evinin önünde otomatik tüfekle saldırarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ö.G. ve S.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
