Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri organizesinde hurdacılara yönelik yapılan denetimler sürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği organizesinde; Vergi Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, Melikgazi ve Kocasinan Belediye Zabıta Müdürlükleri ile Melikgazi ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile 56 hurdacıya yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 13 işyerinin kapandığı görülürken, 41 işyerinin ruhsatsız olarak çalıştığından dolayı ihtarname yazıldı. 2 işyerine sigortasız işçi çalıştırmaktan 20 bin TL ceza yazılırken, 1 işyerine de TCK 203 madde gereğince mühür bozmadan dolayı adli işlem yapıldı.

Ayrıca, 32 işyerine ise vergi usul kanunu çerçevesinde belge düzenlemediği için 73 bin 200 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ