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Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

Kayseri'de polis ekipleri organizesinde hurdacılara yönelik yapılan denetimler sürüyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri organizesinde hurdacılara yönelik yapılan denetimler sürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği organizesinde; Vergi Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, Melikgazi ve Kocasinan Belediye Zabıta Müdürlükleri ile Melikgazi ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile 56 hurdacıya yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 13 işyerinin kapandığı görülürken, 41 işyerinin ruhsatsız olarak çalıştığından dolayı ihtarname yazıldı. 2 işyerine sigortasız işçi çalıştırmaktan 20 bin TL ceza yazılırken, 1 işyerine de TCK 203 madde gereğince mühür bozmadan dolayı adli işlem yapıldı.

Ayrıca, 32 işyerine ise vergi usul kanunu çerçevesinde belge düzenlemediği için 73 bin 200 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

Kayseri'de hurdacı denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Vergi, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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