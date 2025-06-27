Kayseri'de Hükümlü Nakil Araçından Firar Etti

Kayseri'de nakil aracından firar eden hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, nakil aracından firar eden ve 'hırsızlık' suçundan 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G.'nin (17) saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, yaşı küçük hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ