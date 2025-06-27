Kayseri'de Hükümlü Nakil Araçından Firar Etti

Kayseri'de Hükümlü Nakil Araçından Firar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de nakil aracından firar eden ve 'hırsızlık' suçundan mahkum olan 17 yaşındaki E.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de nakil aracından firar eden hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, nakil aracından firar eden ve 'hırsızlık' suçundan 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G.'nin (17) saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, yaşı küçük hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manchester City, Juventus'u paramparça etti

Manchester City, Juventus'u paramparça etti! Skor çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı

Benzema, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.