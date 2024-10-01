Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis, 25 ve 30 hırsızlık suç kaydı bulunan iki şahsı yakaladı. Güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi ile tespit edilen zanlılar, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan ayrı ayrı 25 ve 30 suç kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı. İki şahıs tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte gerçekleşen otomobil hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı konuları ilgili çalışma yaptı. Ekipler tarafından 12 ayrı noktadan alınan kamera görüntüleri ile PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarının incelenmesi neticesinde 30 ayrı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan şahıs H.K. (33) ve 25 ayrı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan şahıs K.S. (20) yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik kayseri 3-sayfa Güncel Polis Hukuk Suç

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi

Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu: İran bedelini ödeyecek

 İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar

Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Ortadoğu ülkesi mi? Türkiye dünyada hangi bölgede? Arsenal PSG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arsenal PSG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant öldü mü? Barcelona Young Boys kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Barcelona Young Boys özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Slovan Bratislava Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovan Bratislava Manchester City golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Kızılyıldız maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Kızılyıldız golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Arsenal PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Arsenal PSG golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Odeabank satıldı mı? Odeabank Araplara mı satılıyor? Bartın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 2 Ekim Bartın Valiliği okullar tatil mi, yarın okul var mı? Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? TRT Spor canlı maç izle! BARCELONA-YOUNG BOYS CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });