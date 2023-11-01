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Kayseri'de Hırsızlık Yapan 20 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerden biri ise camide namaz kıldıktan sonra hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı.