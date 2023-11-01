Kayseri'de Hırsızlık Yapan 20 Şüpheli Tutuklandı
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Kayseri'de gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerden biri ise camide namaz kıldıktan sonra hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 56 hırsızlık olayıyla ilgili 50 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan tutuklanan şüphelilerden birinin camide namaz kıldıktan sonra hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.