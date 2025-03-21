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Kayseri'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan 7 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 2 aylık teknik takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin saklandıkları adreslerde 2 milyon TL değerinde malzemeye de el konuldu.

Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan 7 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. 2 aylık teknik takip sonucu hırsızlık şüphelilerin saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ele geçirilen toplam 2 milyon TL değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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