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Kayseri'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Kayseri'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olan 2 şahıs yakalanarak tutuklandı. Olaylarla ilgili incelenen malzemeler sahiplerine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olan 2 şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; farklı tarihlerde meydana gelen 2 farklı inşaat şantiyesinden hırsızlık olayının şüphelisi A.A.A. (38) ve 1'i ikametten, 1'i de araçtan olmak üzere 2 farklı hırsızlık olayının şüphelisi E.K. (30) yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hırsızlığa konu malzemelerde sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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