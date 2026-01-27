Haberler

Üç farklı ilde 4 aranması ve 23 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan 4 ayrı aranma kaydı ve toplam 23 yıl 11 ay 9 gün hapis cezası bulunan A.S.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' suçundan 3 farklı ilde toplam 4 arama kaydı ve 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi üzerinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından durumundan şüphelenilecek durdurulan A.S.'nin (52) yapılan sorgusunda 'hırsızlık' suçundan Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinde 4 aranma kaydı ve toplamda kesinleşmiş 23 yıl 11 ay 9 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.S. karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan A.S. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

