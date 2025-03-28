7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

121 gün sonra bir ilk! İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, bakanlık yetkilisini kovdular

Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.H.'yi durdurdu. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde de bulundu. Emniyet işlemleri sonrası M.H. cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı. Durumundan şüphelenerek M.H.'yi (40) durduran ekipler, şahsı sorguladı. Yapılan sorgulamada, şahsın 'hırsızlık' suçundan toplam 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Ayrıca yapılan aramada şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.