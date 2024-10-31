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Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan E.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasında yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (20) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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