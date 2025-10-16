Haberler

Kayseri'de Hırsızlık Suçundan 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Suçundan 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan F.Ç. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şahıs ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
