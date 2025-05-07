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Kayseri'de Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.K.'yı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nın (33) yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. M.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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