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Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 20 adet ve 23 adet suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı. Operasyonda çalınan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 20 adet ve 23 adet suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şahısların kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 'hırsızlık' suçundan 20 adet suç kaydı bulunan S.A. (36) ile 10'u 'hırsızlık' olmak üzere toplam 23 adet suç kaydı bulunan M.Ç.'yi (33) yakaladı. Ayrıca çalınan malzemeleri satın alan ve 'suç eşyasını satın almak" suçundan 10 adet suç kaydı bulunan E.Ö. de (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken; çalınan malzemeler de eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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