Kayseri'de Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
Kayseri'de bir sarrafa girerek 77 bin TL değerinde ziynet eşyasını çalmaya çalışan şahıs yakalandı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi ve şahsın geçmişteki suçları gün yüzüne çıktı.
Kayseri'de bir sarrafa girerek, 77 bin TL değerinde ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline alıp, kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı anbean kameralara yansıdı.
Kayseri'de bir kişi sarrafa girerek, incelediği ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline aldı. Bir süre elinde altınla oyalanan şahıs, daha sonra kaçtı. Yapılan ihbarın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera inceleme çalışmalarında; şahsın S.K. (22) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda S.K.'nın; 'hırsızlık', 'cinsel saldırı', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. 77 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalma girişiminde bulunan S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. S.K. hakkında işlem başlatıldı.
Olay anı kamerada
Öte yandan, S.K.'nın ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline aldığı ve daha sonra işletmeden koşarak uzaklaştığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı - KAYSERİ