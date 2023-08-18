Kayseri'de Hint keneviri yetiştiricisi yakalandı
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, M.T'nin Çiftlik Mahallesi'nde bulunan evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini adı. Ekipler zanlının ikametinde yaptığı aramada 65 kök Hint keneviri, 40 gram kubar esrar ve 20 gram toz esrar ele geçirdi. M.T. gözaltına alındı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, M.T'nin Çiftlik Mahallesi'nde bulunan evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini adı.
Ekipler zanlının ikametinde yaptığı aramada 65 kök Hint keneviri, 40 gram kubar esrar ve 20 gram toz esrar ele geçirdi.
M.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - 3. Sayfa