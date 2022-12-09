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Kayseri'de hem uyuşturucu satan hem de kullanan 11 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de hem uyuşturucu satan hem de kullanan 11 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı, o anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "torbacı" olarak bilinen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bir ikametteki şahısların hem uyuşturucu kullandığını hem de ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları da polis kamerasına yansırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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