Kayseri'de Havaya Rastgele Ateş Eden İki Şahıs Gözaltına Alındı

Kayseri'de seyir halindeki otomobilde tabancayla havaya rastgele ateş edilmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri; 88 saatlik kamera inceleyerek tespit ettiği 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın havaya ateş etmesi, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince 'Havaya ateş ederek Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olayı ile ilgili çalışma başlattı. 88 saatlik kamera inceleme çalışması sonucunda ekipler; olayı gerçekleştirenlerin O.B. (22) ve F.T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ