Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Havaya Rastgele Ateş Eden İki Şahıs Gözaltına Alındı

Kayseri'de Havaya Rastgele Ateş Eden İki Şahıs Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de seyir halindeki bir otomobilden havaya rastgele ateş eden iki kişi, 88 saatlik kamera incelemesiyle tespit edilerek yakalandı. Olayda kullanıldığı belirlenen tabanca da ele geçirildi.

Kayseri'de seyir halindeki otomobilde tabancayla havaya rastgele ateş edilmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri; 88 saatlik kamera inceleyerek tespit ettiği 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın havaya ateş etmesi, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince 'Havaya ateş ederek Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olayı ile ilgili çalışma başlattı. 88 saatlik kamera inceleme çalışması sonucunda ekipler; olayı gerçekleştirenlerin O.B. (22) ve F.T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika İnceleme Olaylar 3-sayfa kayseri Suç

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartı

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı "İncirlik" şartı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı! Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında ve nereli? Ümraniye'de ne oldu? Polis memuru Şeyda Yılmaz şehit mi oldu? Yarın okullar tatil mi? 24 Eylül okullar tatil edilecek mi? Beşiktaş- Eyüpspor maçından kareler! Beşiktaş- Eyüpspor maçını kim kazandı? Survivor Nisa evlendi mi? Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? HAMSTER KOMBAT 23 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });