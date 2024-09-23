Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Havaya Ateş Eden İki Şahıs Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de hareket halindeki bir otomobilden havaya rastgele ateş eden iki kişi, 88 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

- Havaya ateş eden şahıslar kıskıvrak yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de seyir halindeki otomobilde tabancayla havaya rastgele ateş edilmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri; 88 saatlik kamera inceleyerek tespit ettiği 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın havaya ateş etmesi, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince 'Havaya ateş ederek Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olayı ile ilgili çalışma başlattı. 88 saatlik kamera inceleme çalışması sonucunda ekipler; olayı gerçekleştirenlerin O.B. ve F.T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kayseri'de Havaya Ateş Eden İki Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika İnceleme 3-sayfa Kayseri Hukuk Suç

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024? Üniversitelerin akademik takvimi açıklandı mı? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müsavat Dervişoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });