Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Hapis Cezası Olan Kadın Gardıroptan Yakalandı

Kayseri'de Hapis Cezası Olan Kadın Gardıroptan Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda saklandığı gardıropta yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda saklandığı gardıropta yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Dolandırıcılık' suçundan 22 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A. (40), 'yağma' suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası D.S. (25) ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl 2 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'nin (48) yerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Gardıropta yakalandı

'Yağma' suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S.'nin saklandığı eve giren ekipler arama yaptı. Yapılan aramada kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın gardıropta saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Dolandırıcı Operasyon Politika kayseri 3-sayfa Polis

12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş

 Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan çetesi bebekleri neden ve nasıl öldürdü? İlker Gönen kim? Yenidoğan Çetesi Dr. İlker Gönen hangi hastanede çalışıyor? Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta ÖDÜL ne? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER) MasterChef eleme adayları kim? 18 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bebek katili çete hangi hastane? Yenidoğan çetesi hastaneleri kapatıldı mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.