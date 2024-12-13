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Kayseri'de Halk Otobüsünde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de halk otobüsünde hırsızlık yapan 36 yaşındaki T.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Kayseri'de halk otobüsünde hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli T.B. (36) yakalandı. Şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık anları halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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