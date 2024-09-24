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Kayseri'de Halk Otobüsü ile İki Otomobilin Karıştığı Kaza

Kayseri'de Halk Otobüsü ile İki Otomobilin Karıştığı Kaza
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir halk otobüsü ve iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir halk otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada, otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak ve Tacettin Veli Bulvarı kesişiminde meydana gelen kazada 38 AB 074 plakalı BMC marka halk otobüsü ile 38 RL 246 plakalı Tofaş marka otomobil ve 38 FE 863 plakalı Fiat marka otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 FE 863 plakalı otomobilin sürücüsü A.S. aracında sıkışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin çalışması ile aracında sıkışan A.S. de sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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