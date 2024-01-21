Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.C. idaresindeki 06 BKK 843 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen L.B'ye (65) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, morga kaldırıldı.