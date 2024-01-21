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Kayseri'de hafif ticari araç yaşlı kadına çarptı, hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı'nda E.C. yönetimindeki 06 BKK 843 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Lütfiye B.'ye (65) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Lütfiye B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, araç çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeniköy Kayseri Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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