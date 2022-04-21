Kayseri'de hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı - Haberler

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Kayseri'de hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de hafif ticari araç yan yattı: 7 yaralı

Kayseri'de hafif ticari aracın yan yatması sonucu 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de hafif ticari aracın yan yatması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karayolu Araplı mevkiinde S.S. yönetimindeki 42 RS 245 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada aracın içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 7 kişi de ambulanslar ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen araç çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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