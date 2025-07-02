Kayseri'de Güzellik Salonu İhtilafı: İki Kişi Yargılanıyor

Kayseri'de Güzellik Salonu İhtilafı: İki Kişi Yargılanıyor
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Kayseri'de bir güzellik salonunda bölgesel incelme seansı satın alan H.K. ve M.C., dolandırıcılık ve tehdit suçlamalarıyla yargılanmaya başladı. Dava esnasında tanık ifadeleri dikkat çekti.

Kayseri'de gittikleri güzellik salonunda bölgesel incelme seansı satın aldıkları iddia edilen H.K. ve M.C.'nin yağma, hakaret ve tehdit suçlamasıyla yargılandığı dava Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Güzellik salonu çalışanın tanık olarak dinlendiği mahkemede tanık, M.C.'nin seansın ardından seanstan sonuç alamadığını belirterek para iadesi istediğini, para iadesinin yapılmaması üzerine şirket ortaklarından R.Ö.'nün şahsi telefonu ve şirket telefonunu aldığını ve M.C.'nin "Buradan ölünüz çıkar" dediğini söyledi.

M.C. ve H.K. tanığın yalan söylediğini belirtirken, M.C. seansı satarken kendilerine, "İncelme garanti" denildiğini ama sonuç alamadıklarını söyledi.

Mahkeme şirket ortaklarından R.Ö.'nün zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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