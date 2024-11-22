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Kayseri'de Güvercin Yuvasında Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Ele Geçirildi

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Kayseri'de düzenlenen narkotik operasyonunda güvercin yuvasında saklanmış 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Güvercin yuvasındaki valizden 5 kilo uyuşturucu çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda güvercin yuvasındaki valizin içinde 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. T.Ç. ve C.U.'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evin çatı katında bulunan güvercin yuvası içine saklanmış valizden 5 parça halinde toplam 5 kilo 209 gram narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca, yapılan aramalarda bulunan 1 adet ruhsatsız tüfeğe de el konuldu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kayseri'de Güvercin Yuvasında Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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