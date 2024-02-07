Kayseri'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 yabancı uyruklu şahsı para karşılığında kamyonla kente sokmaya çalışan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçaklığı faliyetlerini önlemek amacıyla organizatörlere yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, Kayseri-Malatya uygulama noktasına gelen Ford marka kamyonun içerisinde yabancı uyruklu Ş.O.'nun olduğunu tespit etti. Araç sürücüsü B.G.'nin Ş.O.'yu doğu ilinden para karşılığında Kayseri iline getirdiği anlaşılması üzerine B.G. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ