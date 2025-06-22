Kayseri'de Gençlere Uyuşturucu Bağımlılığına Karşı Bilgilendirme

Kayseri'de Gençlere Uyuşturucu Bağımlılığına Karşı Bilgilendirme
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Melikgazi ilçesindeki gençlere uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele amaçlı bilgilendirme programı düzenledi. Programda 'UYUMA' projesi tanıtıldı ve katılımcılara broşürler dağıtıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas mahallesi gençlerine uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Mahalle sakini Mustafa Halıcıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen programda mahalle gençlerine uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele anlatıldı. Yaklaşık 50 kişiye 'UYUMA projesinin tanıtımı yapılırken, konu ile ilgili hazırlanan broşürler de katılımcılara dağıtıldı.

Bilgilendirme sonunda gençlere seslenen Mustafa Halıcıoğlu; "Bu tür illetlere düşmeyin, düşecek arkadaşlara da fırsat vermeyin. Onların böyle bir hastalığa düşmesine engel olun. Güzel bir köyümüz var, daha güzel yapalım. Bu toplantıları daha sık yapalım, her geldiğinizde arkadaşlarınızı getrin. Komutanlarımızdan Allah razı olsun, devletimiz yanınızda. Biz köy büyükleriniz olarak yanınızdayız. Kimseden çekinmeyin, korkmayın, bunu yapanları ifşa edin. Siz de bunlardan uzak durun. Komutanlarımıza da çok teşekkür ediyorum, bizim derdimizle dertlendiler. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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