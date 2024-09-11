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Kayseri'de Genç Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansımasıyla birlikte araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; araç sürücüsü ise kazanın ardından ağır yaralı genci ve aracını bırakıp kaçtı.

Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Resul Ahmet Yılmaz'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BDH 092 plakalı hafif ticari araç çarptı. Talihsiz genç çarpmanın etkisiyle yola düşerek ağır yaralanırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı genç ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Resul Ahmet Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan sürücüsü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan; meydana gelen trafik kazası da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gencin yerde sürüklenmesi ve sürücünün aracından inip kaçması da görüntüye yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Güvenlik 3-sayfa kayseri Güncel trafik Yaşam Suç

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