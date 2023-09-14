Kayseri'de genç kız sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan 18 yaşındaki genç kız, sokakta bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.