Kayseri'de genç kız sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'nin Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan 18 yaşındaki genç kız, sokakta bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de genç kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa