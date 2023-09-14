Kayseri'de genç kız sokakta silahla öldürüldü, zanlı tutuklandı

Kayseri'de bir genç kız sokakta silahla öldürüldü. Zanlı tutuklandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise başka bir ilçeye götürülerek defnedildi.