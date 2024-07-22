Kayseri'de 'gece vakti silahla yağma' suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'gece vakti silahla yağma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'gece vakti silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A.'yı (23) yakalamak için çalışma başlatıldı. M.A.'nın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ