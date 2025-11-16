Haberler

Kayseri'de Gece Kulübünde Kavga: Linç Tehlikesi

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir gece kulübünde müşteri ve çalışanlar arasında çıkan kavga polis müdahalesi ile kontrol altına alındı. Silah gösterme iddiaları üzerine yaşanan olayda, linç edilmekten kurtulan bir şahıs bulunuyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müşteriler ile gece kulübü çalışanları arasında çıkan kavga sokağa taşarken, bir şahıs polis müdahalesiyle linç edilmekten kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde müşteriler ile çalışanlar arasında iddiaya göre silah gösterme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olay sokağa taşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olayı anlamak için görgü tanıklarını dinledikleri sırada; çalışanlar silah gösteren kişilerin arkadaşı olduğunu iddia ettikleri şahsa saldırdı. Otomobilin içinde bulunan şahıs otomobilden çıkarmaya çalışan gece kulübü çalışanlarına polis ekipleri müdahale etti. Otomobile ve sürücü koltuğundaki şahsa saldıran çalışanları polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi dağıtırken, ekibin müdahalesi bir linçin önüne geçti.

Olayda yaralanan olmazken, işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şahıslardan şikayetçi olmak üzere karakola müracaat ettikleri öğrenildi. - KAYSERİ

